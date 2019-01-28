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Ersun Yanal: "Korkaklar her zaman kaybeder"

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kritik Yeni Malatya maçı öncesi takıma cesaretlendirici bir konuşma yaptı

Kaynak: Posta
Ersun Yanal: 'Korkaklar her zaman kaybeder'
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28 Ocak 2019 12:06
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kritik Yeni Malatya maçı öncesi takıma cesaretlendirici bir konuşma gerçekleştirdi.

Ersun Yanal, kritik Yeni Malatya maçı öncesi takıma yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı

KORKAKLAR HER ZAMAN KAYBEDER

"Öne geçip kazanamamamız, panik olduğunu gösteriyor. Hepinizi korku sarıyor. Skoru korumaya çalışıyorsunuz, teslim oluyorsunuz. Korkaklar her zaman kaybeder! Sizin ayakta kalıp, savaşmanız gerekiyor. Fenerbahçe formasının ağırlığı bunu gerektirir. Bu maçı ne yapıp edip kazanacağız"

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