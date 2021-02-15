Ersun Yanal: 'Kazanmak için savunma yapıyoruz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İyi bir seri yakaladıklarını belirten Yanal, "Takımdaki oyuncularla oturup bir oyun planı için mutabakata vardık. İyi savunma yapıyoruz, daha iyisini yapabiliriz. Hücum geçişlerini daha iyi yapabiliriz. Bu serileri devam ettirmek ve Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmak istiyoruz. Genç oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. İyiliğin sonu bitmiyor." dedi.



Savunma futbolu oynadıklarını vurgulayan deneyimli hoca, "Bazen savunma yapmak hoş gelmeyebilir ama savunmayı kazanmak için yapıyoruz, kaybetmemek için değil. Dünya futbol trendinde kazanmak için savunma var. Hızlı oyunlar oluyor, VAR bile yetişemiyor. Ofansif olarak da yakın zamanda daha iyi oynayacağız. Ne kadar ofansif gücünüz olursa olsun, defansif duruşa da ihtiyacınız var. İhtiyacımız olduğu için biraz fazla savunma yapmak zorundayız. Hatayspor maçında 6-0'ın yarattığı güven problemini çözdük." diye konuştu.



