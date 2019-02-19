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Ersun Yanal kararını verdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kale için Volkan ve Harun arasında görev dağılımını yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal kararını verdi!
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19 Şubat 2019 13:23
UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, pazartesi günü ise Beşiktaş'a konuk olacak. Her iki maçın kadrosunda da büyük değişiklikler yapmayı planlamayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal hamlesini kalede yapacak.

Kadıköy'de oynanan Zenit maçında bir penaltı kurtararak kader adamı olan Harun Tekin'e Rusya'da oynanacak maçta da formayı verecek olan Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde ise değişiklik yapacak.

Volkan Demirel'in takım üzerindeki motivasyonu, liderliği ve tecrübesine güvenen Ersun Yanal, Beşiktaş maçında Harun Tekin'i yedek kulübesinde oturtacak.

Volkan Demirel, Fenerbahçe forması ile Şükrü Saracoğlu stadında Beşiktaş ve Galatasaray karşısında yenilgi görmedi. Deneyimli kaleci Galatasaray'a karşı çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken kalesinde 9 gol gördü. Beşiktaş'a karşı 11 maça çıkan Volkan Demirel, 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve kalesinde 3 gol gördü.

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