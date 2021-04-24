Ersun Yanal: 'Kabus gibi geçti'

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçta 10 kişi kalmalarının her şeyi değiştirdiğini söyleyen Yanal, "Çok alternatifimiz yok, hamle şansımız hiç yok. Podolski'nin kırmızı kartından sonra da her şey değişti. Hamle şansınız olmayınca saha içerisinde bile değişiklik yapamıyorsunuz." dedi.



"Çok kötü bir dönemden geçiyoruz"



Takımda ciddi bir kadro sıkıntısının olduğu belirten çalıştırıcı, "Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Bugün kayıp büyük oldu, puan kaybedebilirsiniz ama oyuncu kaybetmek en kötüsü. Zaten zor bir durumdan geçiyoruz. Takım bir bütün olduğu zaman doğru oyunu oynayabiliyoruz ama biz 4 haftadır bu takımdan uzak kaldık, çok derin bir kadroya sahip değiliz. Takımda ciddi bir kadro sıkıntısı var, bir çözüm bulmak zorundayız. Bahanesi yok, bir çözüm bulmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



