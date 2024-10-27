Ersun Yanal: "İnşallah büyük bedel ödemeyiz"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Pendikspor mağlubiyeti sonrası "Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: 'İnşallah büyük bedel ödemeyiz'
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27 Ekim 2024 20:21
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yanal, oyunun başında rakibin yaptığı az sayıdaki ataklardan birinde yedikleri golü çıkaramadıklarını belirterek, "Belki de ligin en çok atak yapılan oyununu oynadık. Bunu oynamak ve bu oyunu devam ettirmek oldukça zor. Kapalı savunmayı açmanın yolları biraz da beceriden geçiyor. Bugün takım istemesine rağmen, oynama iştahını herkese kabul ettirmesine rağmen bunu beceriyle noktalayamadı ve aldığımız sonuç ortada." diye konuştu.

Ligin çok enteresan bir hal aldığını aktaran Yanal, "Herkes birbirini yenebiliyor. Dün MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçı, bugün Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor maçı, geriden gelen bir Bandırma... Umarım en kısa zamanda organizasyonu tamamlayacak bir takım olur ve bu yolda önemli adımlar atmış oluruz. Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz." ifadelerini kullandı.

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