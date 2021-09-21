Ersun Yanal: 'İlk yarıda hiçbir şey yapmadık'

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 Karagümrük maçının ardından konuştu.



İki takımın da gol bulabilecek oyunu sergilediğini olduğunu söyleyen Yanal, "İlginç bir maç olacağı belliydi. Ligde pozitif futbol oynamak için duruşunu bozmayan bir takımla oynadık. Hücum oyunu, pas oyunu seven bir takım. Buna karşı oyun planında hızlı geçişleri iyi oynayıp, savunmadan hücuma geçişleri yüksek şiddetle yapmamız gerekiyordu ki ilk yarı yapamadık. İlk yarı oynayamadığımız oyunu, 2. yarıda çıkışlarımızı hızlandırdık. Biz de skor üretebilirdik, rakibimiz de üretebilirdi, ilginç bir maç ama top çizgiyi geçmedi. Keşke 3-3, 4-4 bitseydi, daha keyifli bir maç olurdu." dedi.



2. yarıda takımın uyandığını söyleyen teknik adam, "Pozisyon verdik ama çok da pozisyon bulduk, rakibimiz de ikinci yarıya gol yemeyelim diye çıktı. İlk yarıda hiçbir şey yapmayan bir Antalyaspor vardı, istediği oyunu oynayamadı. 2. yarıda demek ki doğru hamleler yaptık, sahada daha iyi bir Antalyaspor oldu. Ama iki takım da kazanabilirdi." ifadelerini kullandı.







