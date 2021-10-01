Ersun Yanal: "İlk gol şaka gibi, ayıp"

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersun Yanal: 'İlk gol şaka gibi, ayıp'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2021 23:25
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalarda yükselen bir grafikleri olduğunu ancak Adana Demirspor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Bütün kozlarını kullanarak karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Yanal, "İlk gol şaka gibi, ayıp. Ancak sürpriz, tartışılacak ve anlam veremediğimiz bir gol sonrası oyun disiplininden uzaklaştık." ifadelerini kullandı.

Oyuna yeniden dönmek için mücadele verdiklerini dile getiren Yanal, "İkinci yarı toparladık, iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir anında iki oyuncunun kavgası çıktı. Kazandığımız oyun disiplinini o an geri iade ettiğimizi düşünüyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama kaybettik. Onun için de çok üzüldük." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, futbolun pozitif yönünü tartışmanın mümkün olmadığını, bazı hadiselerin oyunun önüne geçebildiğini sözlerine ekledi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.