Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
İyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını kaydeden Yanal, "Bir dönem sağ bek, sol bek, açık oyuncuları yoktu, bir dönem santrforsuz oynuyoruz. Büyük takımız, eksiklerin mazereti olmayacak, her oyuncumuz takımı zirveye çıkarmak için mücadele edecek. Bugün de kazanmaya yakındık. Yüzde 60'lık oyun becerisi ve 20'ye yakın şutla istatistiklerde kötü değildik ama bu işin gol tarafı var. Gol de atabilirdik. Sahada penaltı da gol de kaçabilir. Bugünkü şartlarda ve koşullarda oyuncularımız zaman zaman iyi tempoyla rakibine üstünlük kurdu" dedi.
Forvette eksiklik yaşadıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Mevkinin oyuncusu olmadığında başka mevkinin oyuncusu oynamak zorunda. O mevkinin oyuncusu olsa oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sakat oyuncuların önümüzdeki haftaya yetişip yetişmeyeceği sorulan Ersun Yanal, "Umarım haftaya düzelirler" cevabını verdi.
"İLGİNÇ BİR LİG YAŞIYORUZ"
Ersun Yanal, ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkati çekerek, "İlginç bir lig yaşıyoruz, üçte birlik bölümü bitirdik, oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Biz de özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz." diye konuştu.
"GALİBİYET TEK SLOGANIMIZDIR"
Bir gazetecinin "Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." yanıtını verdi.
Ersun Yanal, bir başka gazetecinin "Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti?" sorusuna, "Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız." cevabını verdi.
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İyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını kaydeden Yanal, "Bir dönem sağ bek, sol bek, açık oyuncuları yoktu, bir dönem santrforsuz oynuyoruz. Büyük takımız, eksiklerin mazereti olmayacak, her oyuncumuz takımı zirveye çıkarmak için mücadele edecek. Bugün de kazanmaya yakındık. Yüzde 60'lık oyun becerisi ve 20'ye yakın şutla istatistiklerde kötü değildik ama bu işin gol tarafı var. Gol de atabilirdik. Sahada penaltı da gol de kaçabilir. Bugünkü şartlarda ve koşullarda oyuncularımız zaman zaman iyi tempoyla rakibine üstünlük kurdu" dedi.
Forvette eksiklik yaşadıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Mevkinin oyuncusu olmadığında başka mevkinin oyuncusu oynamak zorunda. O mevkinin oyuncusu olsa oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sakat oyuncuların önümüzdeki haftaya yetişip yetişmeyeceği sorulan Ersun Yanal, "Umarım haftaya düzelirler" cevabını verdi.
"İLGİNÇ BİR LİG YAŞIYORUZ"
Ersun Yanal, ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkati çekerek, "İlginç bir lig yaşıyoruz, üçte birlik bölümü bitirdik, oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Biz de özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz." diye konuştu.
"GALİBİYET TEK SLOGANIMIZDIR"
Bir gazetecinin "Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." yanıtını verdi.
Ersun Yanal, bir başka gazetecinin "Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti?" sorusuna, "Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız." cevabını verdi.
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