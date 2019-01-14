Ersun Yanal: 'İdmanların ağır olduğunu biliyorum ama...'

Fenerbahçe'de Antalya kampı sona ererken, teknik patron Ersun Yanal, takımın son durumundan memnun kaldı.Futbolcularıyla bir değerlendirme toplantısı yapan Ersun Yanal, "Yediğimiz golden sonra reaksiyon vermeyi öğrendik. En önemlisi bu" dedi.Son dakikaya kadar savaşan inatçı bir takım olacaklarını söyleyen Yanal, "İdmanların ağır olduğunu biliyorum. Buna alışmak zorundayız. Kapasitemizi zorlamadan seviye atlayamayız" ifadesini kullandı