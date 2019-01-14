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Ersun Yanal: "İdmanların ağır olduğunu biliyorum ama..."

Antalya kampı sonrası futbolcularıya toplantı yapan Ersun Yanal, "Yediğimiz golden sonra reaksiyon vermeyi öğrendik. Son dakikaya kadar savaşan inatçı bir takım olacağız" dedi. .

Kaynak: Sabah
Ersun Yanal: 'İdmanların ağır olduğunu biliyorum ama...'
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14 Ocak 2019 11:30
Fenerbahçe'de Antalya kampı sona ererken, teknik patron Ersun Yanal, takımın son durumundan memnun kaldı.

Futbolcularıyla bir değerlendirme toplantısı yapan Ersun Yanal, "Yediğimiz golden sonra reaksiyon vermeyi öğrendik. En önemlisi bu" dedi.

KAPASİTEMİZİ ZORLAMALIYIZ

Son dakikaya kadar savaşan inatçı bir takım olacaklarını söyleyen Yanal, "İdmanların ağır olduğunu biliyorum. Buna alışmak zorundayız. Kapasitemizi zorlamadan seviye atlayamayız" ifadesini kullandı

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