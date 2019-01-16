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Ersun Yanal: "Hata yapmamamız gerekiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları Ümraniyespor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Yanal, "İlk maçtan istediğimiz sonucu alıp rakibimizin direncini kırmalıyız" ifadelerini kullandı

Kaynak: Haberturk
Ersun Yanal: 'Hata yapmamamız gerekiyor'
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16 Ocak 2019 11:48
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Lacivertliler bu maça neredeyse tamamen as kadroyla çıkacak.  Bu sezon ligde küme düşme hattında yer alan Sarı-Lacivertliler kupayı mutlak kazanmak isterken, bu yüzden hiçbir türlü risk alınmadan bu kulvarda mücadele edecek.

FUTBOLCULAR DA ÖNEM VERİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal da futbolcularına bu maçın kendilerini için önemli olduğunu anlatırken, "Hata yapmamamız gerekiyor. İlk maçtan istediğimiz sonucu alıp rakibin direncini kırmalıyız. Kadıköy'e güvenilir bir skorla dönelim" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de futbolcular da yaşadıkları kötü sezonun tesellisi olması adına kupaya oldukça önem veriyorlar.

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