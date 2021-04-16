Ersun Yanal: 'Hafta içi, hafta sonu maçlar zorluyor'

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kendilerinden daha çok kazanmaya istekli bir takıma yenildiklerini söyledi.



Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zorlu bir sezon geçirdiklerini belirtti.



Geçen hafta karlı ve soğuk bir maç oynadıklarını bugün ise güzel bir hava sahaya çıktıklarını ifade eden Yanal, "Hafta içi ve hafta sonu maçlar kadro derinliği olmayan takımları zorluyor. Bu hafta bizden daha çok puana ihtiyacı olduğunu duygularıyla sahada belli eden bir takımla oynadık ve bu nedenle Çaykur Rizespor kazandı." dedi.



Uzun seyahatlar yaparak sık maç oynamanın takımları yıprattığını dile getiren Yanal, "Bu maçta süre almayan oyuncularımıza şans tanıdık. Uzun süredir oynayamayan oyuncularımızın verimi istediğimiz gibi olmadı. Maçın başında uzaktan iki şut ile gol yedik. Sonra kontrolü ele almaya çalıştık ancak kazanamadık. Fırsat buldukça genç oyuncuları kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.



