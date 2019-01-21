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Ersun Yanal: "Giydiğiniz formanın kıymetini bilin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa yolculuğu öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi

Kaynak: Takvim
Ersun Yanal: 'Giydiğiniz formanın kıymetini bilin'
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21 Ocak 2019 10:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa yolculuğu öncesinde dün Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Ligin 2. yarısana iyi başlamanın önemine dikkat çeken Yanal, "Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız. Bursa evinde tahlikeli bir takım. Ama biz de Fenerbahçeyiz. Oyunda ağırlığınızı hissetirin. Baskıyı takım halinde yapmalıyız. Kontrol bizde olmalı. Giydiğiniz formanın kıymetini bilin ve öyle mücadele edin" dedi.



MEHMET EKİCİ'YE 'VUR' EMRİ
Bugün ilk 11'de başlaması beklenen Mehmet Ekici ile Yanal özel bir görüşme yaptı. Yanal'ın Ekici'ye "Kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinme. Denemekten vazgeçme" dedi. Yanal dönen şutların da takip edilmesini de istedi.

FENER FREY'LE BAŞLIYOR
Slimani'nin kart cezası nedeniyle forma giyememesi sonrasında teknik patron Ersun Yanal'ın santrfor olarak Frey'i tercih ettiği bildirildi. Frey sıkı çalışması sonrasında Yanal'ın gözüne girmeyi başarmıştı. Soldado ise 2. yarıda oyuna dahil olacak.

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