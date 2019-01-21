Ersun Yanal: 'Giydiğiniz formanın kıymetini bilin'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursa yolculuğu öncesinde dün Can Bartu Tesisleri'nde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.Ligin 2. yarısana iyi başlamanın önemine dikkat çeken Yanal,dedi.Bugün ilk 11'de başlaması beklenen Mehmet Ekici ile Yanal özel bir görüşme yaptı. Yanal'ın Ekici'ye "Kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinme. Denemekten vazgeçme" dedi. Yanal dönen şutların da takip edilmesini de istedi.Slimani'nin kart cezası nedeniyle forma giyememesi sonrasında teknik patron Ersun Yanal'ın santrfor olarak Frey'i tercih ettiği bildirildi. Frey sıkı çalışması sonrasında Yanal'ın gözüne girmeyi başarmıştı. Soldado ise 2. yarıda oyuna dahil olacak.