Ersun Yanal: 'Geri dönüş güzel oldu'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karagümrük maçı sonrasında futbol açısından iyi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktardı.



İkinci yarı iyi futbol oynadıklarına dikkati çeken Yanal, şunları kaydetti:



"Fatih Karagümrük taktiksel olarak çok farklı organizasyonlar denemeye çalışan ve başaran bir takım. Top oynamaya odaklanmış bir takım. Biz çok eksik olmamıza rağmen onlara iyi cevap verdik. Özellikle genç oyuncuların tepkisi iyiydi. Hem hastalıklar hem sakatlıklar, bizim yolumuzu oldukça zora sokan şeyler oldu. Yeni oyuncularımızın performansları iyiydi, umutla bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha da gelişerek oynamayı ve genç oyuncularımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bugün oyuncularımın tavrından dolayı teşekkür ederim. Geri dönüş güzel oldu."



