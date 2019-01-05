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Ersun Yanal: "Gelecek sezon şampiyon Fenerbahçe"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğa ulaşacağına inandığın kaydetti.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal: 'Gelecek sezon şampiyon Fenerbahçe'
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05 Ocak 2019 14:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi.

Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kesinlikle şampiyon olacağını ifade eden Yanal, "Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim." dedi.

Yeni bir oluşum içine girdiklerini kaydeden Yanal, bir aydan kısa bir süre içerisinde 9 maça çıkacak olmalarının, takım adına dezavantaj göründüğünü belirtti.



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