"TELAŞ İLE ACELE BİRBİRİNE KARIŞTI"

"BU KADRODAN 11 ÇIKARMAK GEREKİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu."İlginç bir maç. Oyuna iyi başlayıp 11'e 11 oynansa karşılıklı her iki takımın da oyununu oynamaya çalışacağı anlar olsa daha farklı olurdu." diyerek sözlerine başlayan Yanal, "Sadece 1 oyuncunun 20'den fazla orta yaptığı bir maç. Bu ortaların kalitesi de tartışılır tabii." ifadelerini kullandı.Konyaspor'un 10 kişi kaldıktan sonraki oyununu değerlendiren Fenerbahçe'nin hocası, "Rakip takım sadece merkezi 9 kişiytle savunması, bizim daha farklı aksiyonlar yapamamız, sıkışıklık, bazı oyuncuların geçişleri daha tempolu yapmaması bizi oyunun belli bölümlerine sabitledi. Telaş ile aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunması, zaten bu konuda iyi bir takım. Geçemedik." dedi.Islam Slimani'nin Konyaspor maçındaki performansıyla ilgili gelen soruya Yanal, "Bir türlü, bu devinimi sağlayamazsanız problem üst üste binmeye başlar. Herkes o probleme takılır. Bizim oyuncularımız bunlar, bu kadrodan bir 11 çıkarmak gerekiyor. Biz 1 kişiye takılmıyoruz, sorunları takımın çözmesi gerekiyor. Çözüme ulaşacak meseleler. Biz de bu meseleleri çözeceğiz diye düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.