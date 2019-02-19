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Ersun Yanal forma verirse, Tolgay derbide sahada

Zenit maçında sakatlanan Tolgay 6 günlük aradan sonra döndü. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek.

Kaynak: Takvim
Ersun Yanal forma verirse, Tolgay derbide sahada
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19 Şubat 2019 09:59
Kanarya'ya Tolgay Arslan'dan iyi haber geldi... Zenit maçında sakatlanan ve en az 1 ay takımdan uzak kalacağı tahmin edilen yıldız futbolcu 6 gün içinde takıma geri döndü.

Zenit maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken kasığında yaşadığı sakatlık sonucu kısmi yırtık tespit edilen Tolgay Arslan'ın bu kadar kısa bir süre içinde takıma geri dönmesi Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da çok sevindirdi.

Tecrübeli futbolcunun Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı ile Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öne sürüldü..Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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