Ersun Yanal: 'Eski ayarlarımıza dönmeliyiz'

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahasında 4-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, bu kötü sonucu düzeltmek için önlerindeki maçlarda gerekeni yapacaklarını söyledi.



Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Takımlarının bugünkü performansının uzun süredir sergiledikleri oyunun dışında olduğunu ifade eden Yanal, özellikle mücadelenin ilk dakikası, ikinci yarının başı ile taçtan gelişen atakla kalelerinde gördükleri gollerin performanslarını olumsuz etkilediğini anlattı.



Yanal, her şeyi tekrar düzeltecek güçte olduklarını vurguladı.



Kırmızı-beyazlı ekip olarak ligde gelecek haftadan itibaren gerekeni yapacaklarını ve oyuncularına güvendiğini dile getiren Yanal, "Yine yaptıklarımızı yapabilecek bir takımımız. Önümüzdeki maçlarda eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Bunu yapabilecek bir takım var. Bunu daha önce yaptılar. Biz karakterleri yüksek, duruşu iyi olan bir ekibiz." diye konuştu.



