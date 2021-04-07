Ersun Yanal: "Eski ayarlarımıza dönmeliyiz"

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersun Yanal: 'Eski ayarlarımıza dönmeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2021 23:30
Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a sahasında 4-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, bu kötü sonucu düzeltmek için önlerindeki maçlarda gerekeni yapacaklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımlarının bugünkü performansının uzun süredir sergiledikleri oyunun dışında olduğunu ifade eden Yanal, özellikle mücadelenin ilk dakikası, ikinci yarının başı ile taçtan gelişen atakla kalelerinde gördükleri gollerin performanslarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Yanal, her şeyi tekrar düzeltecek güçte olduklarını vurguladı.

Kırmızı-beyazlı ekip olarak ligde gelecek haftadan itibaren gerekeni yapacaklarını ve oyuncularına güvendiğini dile getiren Yanal, "Yine yaptıklarımızı yapabilecek bir takımımız. Önümüzdeki maçlarda eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. Bunu yapabilecek bir takım var. Bunu daha önce yaptılar. Biz karakterleri yüksek, duruşu iyi olan bir ekibiz." diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.