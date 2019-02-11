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Ersun Yanal destek istedi, Fenerbahçe düğmeye bastı

Son haftalarda hakem hatalarından fazlasıyla canı yanan sarı-lacivertlilerde yönetim sessizliğini bugün bozacak. Önce Özsoy konuşacak, perşembe Koç bombalayacak

Kaynak: Türkiye
Ersun Yanal destek istedi, Fenerbahçe düğmeye bastı
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11 Şubat 2019 10:34
Fenerbahçe camiası, Kayseri mağlubiyetinin ardından hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterirken, bugüne kadar tansiyonu yükseltmemek adına itidalli açıklamalar yapan yönetim de TFF ve MHK'ya yönelik sert bir çıkış için kolları sıvadı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da hakem hatalarına karşı camiadan destek istemesi üzerine yöneticiler Metin Sipahioğlu ile Sertac Komsuoğlu, başkan Ali Koç'un talimatıyla ekstra mesai yaparak Fenerbahçe aleyhine yapılan hakem hatalarını içeren bir video hazırladı.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe aleyhine verilen kararlar bir araya toplandı. Hakemlerin emsal pozisyonlarda verdikleri farklı kararlar da derlendi.

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Daha fazla sessiz kalmama kararı alan Fenerbahçe Yönetimi, konuyla ilgili ilk tepkisini bugün Başkan Vekili Semih Özsoy vasıtasıyla dile getirecek. Özsoy, özel bir televizyon programında konuşacak. Asıl tepki ise perşembe günü. 12.00'de Başkan Ali Koç'un da katılımıyla Saracoğlu Stadı 1907 tribününde basın toplantısı düzenlenecek.

Görsel destekli toplantıda sarı-lacivertliler TFF ve MHK'yı ağır bir dille eleştirerek adalet vurgusunda bulunacak. Yöneticilerin ayrıca, önümüzdeki günlerde TFF'ye bir ziyaret gerçekleştirerek yaşananlarla ilgili rahatsızlıklarını dile getirecekleri ifade ediliyor.

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