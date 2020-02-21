Ersun Yanal derbide Hasan Ali Kaldırım'ı oynatacak

Ersun Yanal Süper Lig'in 23.haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'a şans verecek.

Haber; Sözcü
Ersun Yanal derbide Hasan Ali Kaldırım'ı oynatacak
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21 Şubat 2020 08:19
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iyi haber geldi. Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ligdeki son maçını 6 Aralık 2019'da oynayan, sahalara 11 Şubat'taki Kırklareli sınavıyla dönen Hasan Ali Kaldırım, pazar günkü derbide sahada olacak.

'SANA İHTİYACIM VAR'

Tecrübeli futbolcu dün Ersun Yanal ile konuştu ve forma istedi.

Ersun Yanal da "Seni, en hazır durumda olduğun zaman oynatmak istiyordum. Bu maç kritik. Sana ihtiyacımız var. Oynuyorsun" dedi.

Sarı lacivertli çalıştırıcı, Jailson'la da görüştü. Stoperdeki yerini koruyacak Brezilyalı isme "Performansından ve iyi niyetinden memnunum. Derbide en iyisini yapacağına inanıyorum" sözleriyle moral yükledi.

Fenerbahçe'de savunma hattı netleşmiş oldu. Sağ bekte Isla, stoperde Serdar ve Jailson, sol bekte ise Hasan Ali Kaldırım görev alacak

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