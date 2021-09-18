Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



İlk yarının sonunda kaçırdıkları pozisyona dikkat çeken Yanal, "Devreye 3-0 önde girebilirdik. Bireysel hatalardan gol yedik. Yine 3-1 yapabilirdik. Oyuna tutunma dakikaları pahalıya mal oldu. Maçı hep birlikte kaybettik ama sorumlusu benim. 3-0 olabilirdi, 3-1 olabilirdi ama olmadı. Bu da kırılma anları oldu." dedi.

Mağlubiyetin bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu dile getiren Yanal, "İyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyorum. Bugünkü karşılaşma bence çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum." ifadelerini kullandı.



Antalyasporlu taraftarların istifa etmesi yönündeki tezahüratlarını da değerlendiren Yanal, "İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil. Yönetimle paylaşılacak bir konu. Taraftar, yendiğin zaman sevinir, yenildiğin zaman kızar. Belki yönetimle taraftar konuşur. İstifayı burada konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.



