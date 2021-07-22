Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye iki kanca

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Mame Thiam'ı istediği öğrenildi.



Vitor Pereira'nın bu oyuncularla ilgili kararı bekleniyor.



SİNAN GÜMÜŞ'ÜN PERFORMANSI



Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.



MAME THIAM'IN PERFORMANSI



Mame Thiam, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.







