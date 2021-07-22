Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye iki kanca

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, yeni sezon öncesi eski takımından iki futbolcuyu istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye iki kanca
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22 Temmuz 2021 08:29
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Mame Thiam'ı istediği öğrenildi.

Vitor Pereira'nın bu oyuncularla ilgili kararı bekleniyor.

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN PERFORMANSI

Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

MAME THIAM'IN PERFORMANSI

Mame Thiam, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.

 


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