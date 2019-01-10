'Ersun Yanal, Chelsea'den Moses'i istedi'

Ersun Yanal takımının hücum gücünü arttırmak istiyor. Sportif Direktör Comolli ile de görüşen Yanal, Moses'i istedi. Comolli, Başkan Ali Koç'un verdiği tam yetkiyle Moses için girişimlere başladı.Fenerbahçe'den transferde çifte bomba. Kanatlara takviye yapacak olan sarı-lacivertli kulübün ilk olarak Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'i kiralamak için teklif yaptığı iddia edildi.İngiliz kulübünün yetkilileri gelen teklifi düşünmek için süre isterken, transferin olumlu ya da olumsuz birkaç gün içinde netleşeceği vurgulandı. Moses bu sezon Chelsea forması ile 6 maça çıkarken, gol ve asist gerçekleştiremedi. Kadroda fazla yer bulamayan 28 yaşındaki ismin kiralanmasına sıcak bakıldığı bildirildiOrta sahaya kaliteli bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Sion'dan Pajtim Kasami için de girişimleri sürdürüyor. Makedon asıllı İsviçreli oyuncuyla prensipte anlaşan yönetimin, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürmeye çalıştığı bildirildi. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Kasami imzaya çağrılacak..