  •  
    Tolgay Arslan için canlı yayında flaş bir iddia!
  •  
    Tuncay Şanlı'nın iddiası; "Kayseri'nin attığı gol.."
  •  
    F.Bahçe'de Konyaspor öncesi bir şok daha var
  •  
    Volkan Demirel'e DEV tepki: Kayseri taraftarı...
  •  
    Bu hafta sonu mutlaka izlenesi 10 KRİTİK maç!..

Ersun Yanal: "Ceza alanında olsa penaltı mı?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal: 'Ceza alanında olsa penaltı mı?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2019 23:02
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Yanal, "10 kişi kalmamızın payı büyük ama Fenerbahçe'nin oyununu 45 dakikada kıyaslarsak ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı" dedi.

Hakem Alper Ulusoy ve ekibinin yönetimine tepki gösteren teknik adam, "Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve irçok pozisyonu tartışmak ve hakeme bağlamak, rakibe bağlamak benim prensibim değil, uzak durdum ama lütfen Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın. Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi. Soldado'nun pozisyonu ceza alanı içinde olsa penaltı mıydı? Bir bakın, merak ediyorum" diye konuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için