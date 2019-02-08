Teknik Direktörü'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Yanal, "10 kişi kalmamızın payı büyük ama Fenerbahçe'nin oyununu 45 dakikada kıyaslarsak ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı" dedi.Hakem Alper Ulusoy ve ekibinin yönetimine tepki gösteren teknik adam, "Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve irçok pozisyonu tartışmak ve hakeme bağlamak, rakibe bağlamak benim prensibim değil, uzak durdum ama lütfen Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın. Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi. Soldado'nun pozisyonu ceza alanı içinde olsa penaltı mıydı? Bir bakın, merak ediyorum" diye konuştu.