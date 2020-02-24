Ersun Yanal: "Burası Kadıköy"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Burası Kadıköy" dedi.

Haber; Sporx.com
Ersun Yanal: 'Burası Kadıköy'
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23 Şubat 2020 18:24
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.

Yanal'ın sözleri şu şekilde;

"Hakemin ve VAR'ı hata yapmadığı, konuşulmadığı bir gün olsun. Fenerbahçe taraftarı için Kadıköy'deki Galatasaray derbileri her zaman bayram havasında geçer! Burası Kadıköy ve Kadıköy'de de son sözü her zaman Fenerbahçe söyler"

"Heyecanı, ateşi ve atmosfere baktığımız zaman Fenerbahçe - Galatasaray derbileri dünyanın sayılı derbilerinden biri."

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