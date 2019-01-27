Ersun Yanal: 'Burası Fenerbahçe, inanın!'

, 6 haftalık galibiyet hasretini Evkur Yeni Malatya maçında dindirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerle çıktığı 3 lig maçından da beraberlikle ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, kupanın da kaybedilmesiyle moralleri dibe vuran oyuncularını motive etmek için sürekli toplantı yapıyor.Dün idman önceci futbolcularıyla konuşan tecrübeli teknik adam, "Üzerinizdeki baskının farkındayım. Ama bununla başa çıkmak zorundasınız. Burası Fenerbahçe ve sizler belli yeteneklere, oyun zekasına sahip olduğunuz için bu takımda yer alıyorsunuz. Kendinize inanın ve sahaya motive olun" diyerek takıma öz güven aşılamaya çalıştı.EY Malatya'yı yenerek çıkışa geçmeleri gerektiğini söyleyen Yanal, "Son düdüğe kadar savaşacağız" derken, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi.4-1-4-1 dizilişini tercih edecek olan Yanal, kaleyi yine Volkan'a teslim edecek. Savunmanın göbeğinde ise cezalı Skrtel'in yokluğunda Sadık'a Neustadter eşlik edecek. Sağda Isla ile Şener yarışı sürerken, solda Hasan Ali'nin yeri garanti. Elif'i tek ön libero olarak düşünen Yanal, Dirar, Jailson ve M. Ekici'yi de as kadroda sahaya sürecek. Moses'in 11'de olacağı maçta forvette Soldado oynayacak.