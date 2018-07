Ersun Yanal: ''Bundan sonra İngiltere'ye yetmeyebilir''

Teknik direktör Ersun Yanal, İngiltere'nin İsveç'i 2-0 yendiği maçı ve yarı finaldeki şansını değerlendirdi.İsveç, oyun 0-0 giderken veya 1-0 öne geçtiğinde kazandığı oyun gücü, mücadelesi artan bir takım. Aynı zamanda oyunun savunma kısmının takım olarak çok iyi oynayabilen bir takım İsveç ama 0-1 mağlup duruma düştüğünde oyunu çevirebilecek oyuncu kalitesi ve taktik değişikliği yapacak donanıma sahip değiller. O yüzden bu maçta ilk gol İsveç adına çok önemliydi. Maça başlarken gol yememek onların ilk önemsediği konuydu. İlk golü yemelerinden sonra İngiltere maçı onlar için daha da zorlu bir hal almış oldu.İngiltere maçta geriye düşse dahi oyuncu kalitesi ve alternatifleri maç içerisinde taktik değişimlere olanak sağlayabilecek düzeyde. O yüzden bu seviyede kaliteli oyuncu sayısı ve oyuncularla oynayabilecek taktik düzen sayısı da takımlar için önemli bir konu.İsveç yüksek bir takım ve duran toplarda önemli bir güce sahip olmalarına rağmen kalelerinde golü gördüler. İngiltere'nin duran toplarda ne kadar etkili olduğunu turnuva başından beri görmekteyiz. İki takımın sıkışan oyunda duran topu ne düzeyde iyi kullanacağı maçın gidişatını etkileyecek önemli kozlardan biriydi ki İngiltere bunu turnuva başından beri lehine kullanıyor.İsveç geriden oyun kurması zayıf bir takım pas ile geçiş sağlayamayacağı için Toivonen ve Berg'e uzun oynayıp onun indirdiği 2.toplarla çıkış denemeleri yaptılar.Savunma anlamında İsveç turnuvanın en kısa takım boyuna ulaşan takımlarından biri. İsveç'in alan parzelizasyonun iyi olmasından dolayı İngiltere'nin etkili ofansif oyuncuları şistedikleri bölgelerde toplarla buluşamadı, bu yüzden top ayağında oyunda üretken bir İngiltere izleyemedik. Kenarları kullanarak gelmeyi denedilerse de İsveç savunmasının yüksek top becerisi onlara izin tanımadı. Bu oyunda İngiltere'nin set savunmasına yerleşen İsveç'i açması oldukça zordu ama top kayıplarından sonra yaptıkları baskılar ile İsveç'i çıkarken top kayıplarına zorladılar. Kimi zaman böyle oyunları açamazsınız ama İsveç tarzındaki rakibiniz topa sahip olduğu an en zayıf olduğu andır. İngiltere'de bunu denedi ilk yarıda.İngiltere zaman zaman ikinci ve üçüncü bölgeye savunma geçişinde uzun ve koordinasyonsuz kaldı. Geri koşularının koordinasyonsuzluğu İsveç'in gol pozisyonu bulmasına neden olan en büyük sebeplerden biriydi.İngiltere tura yakın takımdı maçtan önce, öne geçmeleri halinde yakalamakta zorlanacağı bir takım kurgusu olan İsveç ile oynadılar. 2-0 sonrasındaki İngiltere'nin, oyun disiplini yüksek bir Hırvatistan veya finalde Fransa, Belçika gibi bir takıma karşı maçı alması için yetmeyecek.İngiltere'nin her takımdan üstün oldukları duran top avantajları var. Turnuvada attıkları 11 golün 8'ini duran toptan buldular. Turnuvada duran toplarda çok etkili Stones, Maguire, Kane ve Henderseon gibi oyunculara sahipler. Her maç bu isimlerden birisi sahneye çıkıyor.İngiltere yaratıcılık ve üçüncü bölgede rakibe baskı, savunma geçişi ve yerleşme disiplinlerini biraz daha iyi yapmalı. Bu seviyeden sonra bu oyun disiplini yetmeyebilir.İngiltere bu galibiyeti ile Dünya Kupası tarihinde 3.kez çeyrek finali geçmiş oluyorlar ve uzun zamandır yaşadıkları şanssız talihlerini kırmış oldular. En genç takım unvanıyla geldikleri bu turnuvada buna imza attılar.