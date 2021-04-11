Ersun Yanal: 'Bu maçları oynamak kolay değil'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrası zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Uzun süre sonra deplasmanda galip geldiklerini anımsatan Yanal, "Bu maçları oynamak kolay değil. Biz bir an önce ligdeki durumumuzu daha rahat bir duruma çekip, oyunu daha farklı yönlere çekmek istiyoruz. Göztepe maçından bu tarafa deplasmanda kazanamıyorduk. Pandemi dolayısıyla deplasman sayılmaz ama dış saha galibiyetini uzun süreçten sonra aldık." diye konuştu.



Golden sonra rakibin daha da baskısını artırdığını vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:



"Bulduğumuz gol sonrasında aslında çok rahat gol pozisyonu yaratabilirdik. Rakip iyi direndi, iyi baskı kurdu. Biz savunmayla iyi karşılık verdik. Son dakikada belki skoru değiştirebilirdik. Genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak, onların geleceğini Antalyaspor için geliştirmek, en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Sakat oyuncularımız var. Döndüklerinde hem deneyimli hem de genç oyuncularımızın karmasıyla Antalyaspor önemli kazanımlar elde edecek."



