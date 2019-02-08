"BUNU YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.Habertürk'ün haberine göre Kayserispor maçı öncesinde takımı toplayan Ersun Yanal'ın öğrencilerine, "" dediği öğrenildi.Bu sezon ilk kez iki kez üst üste galibiyet elde eden Fenerbahçe'de bu mücadelenin önemine dikkat çeken Yanal'ın" ifadelerini kullandığı kaydedildi.