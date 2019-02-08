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Ersun Yanal: "Bu galibiyetle eşik atlayacağız!"

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 6 puan alan ve çıkışa geçen Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'un konuğu olacak. Seri yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal kritik maç öncesinde futbolcularına seslendi

Kaynak: Haberturk.com
Ersun Yanal: 'Bu galibiyetle eşik atlayacağız!'
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08 Şubat 2019 10:39
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Habertürk'ün haberine göre Kayserispor maçı öncesinde takımı toplayan Ersun Yanal'ın öğrencilerine, "Çok kötü günler yaşadık fakat son iki maçta gösterdiğimiz duruş ortada. Taraftarlar bizden mücadele etmemizi istiyor. Kayserispor maçında da bu mücadeleyi ortaya koyarak seriyi sürdürelim" dediği öğrenildi.

"BUNU YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Bu sezon ilk kez iki kez üst üste galibiyet elde eden Fenerbahçe'de bu mücadelenin önemine dikkat çeken Yanal'ın "Bu maçı kazanmak pek çok açıdan eşiği geçmemiz anlamına gelecek. Bunu yapacak gücümüz var. Biz Fenerbahçe'yiz ligde yukarılara doğru tırmanmaya devam edeceğiz. Sizden kendinize güvenmenizi ve 3 puanı soyunma odasına getirmenizi istiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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