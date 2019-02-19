Ersun Yanal: 'Bize güvenenleri artık mahcup etmeyelim'

Süper Lig'in 22.haftasında Konyaspor'la evinde 1-1 berabere kalarak taraftarını kahreden F.Bahçe, Zenit maçının hazırlıklarına başladı…
Perşembe günü Rusya'da son 16'ya kalmak için mücadele verecek olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, dün idman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Öğrencilerinden Konyaspor maçını unutmalarını isteyen Yanal, Rusya'dan iyi bir skorla dönmeleri gerektiğini vurguladı.
DERBİ ÖNCESİ MORAL OLACAK
Ersun Yanal'ın oyuncularına, "Ligde kötü bir haftayı geride bıraktık. Ancak bunlara takılı kalmamalıyız. Önümüzde şimdi çok daha önemli bir maç var. Zenit'i ilk maçta burada yendik ve avantaj bizde… Bu durumu en iyi şekilde kullanıp, Rusya'dan turla dönmeliyiz. Rusya'dan turla dönmemiz bize Beşiktaş maçı öncesinde de moral olacak. Bize güvenenleri artık mahcup etmeyelim. Şimdi daha iyi olma zamanı" dediği öğrenildi.
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Perşembe günü Rusya'da son 16'ya kalmak için mücadele verecek olan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, dün idman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Öğrencilerinden Konyaspor maçını unutmalarını isteyen Yanal, Rusya'dan iyi bir skorla dönmeleri gerektiğini vurguladı.
DERBİ ÖNCESİ MORAL OLACAK
Ersun Yanal'ın oyuncularına, "Ligde kötü bir haftayı geride bıraktık. Ancak bunlara takılı kalmamalıyız. Önümüzde şimdi çok daha önemli bir maç var. Zenit'i ilk maçta burada yendik ve avantaj bizde… Bu durumu en iyi şekilde kullanıp, Rusya'dan turla dönmeliyiz. Rusya'dan turla dönmemiz bize Beşiktaş maçı öncesinde de moral olacak. Bize güvenenleri artık mahcup etmeyelim. Şimdi daha iyi olma zamanı" dediği öğrenildi.
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