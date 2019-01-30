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Ersun Yanal: "Bize değil, futbolculara verin"

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor için verilen özel primi istemedi, "Oyunculara dağıtın" dedi.

Kaynak: Sözcü
Ersun Yanal: 'Bize değil, futbolculara verin'
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30 Ocak 2019 11:14
Fenerbahçe yönetiminin takımı ayağa kaldırmak için Yeni Malatyaspor maçı öncesi özel prim belirlediği ortaya çıktı. Yeni idari menajer Volkan Ballı'nın temaslarıyla tüm takıma aylar sonra özel prim verilmesi kararı alındı.

Teknik patron Ersun Yanal, maç sonunda soyunma odasında prim müjdesini ileten Ballı'ya "Bize prim verilmesine gerek yok. Futbolcuları ödüllendirin yeter. Bu galiibyet onların eseri" dedi.

Volkan Ballı'nın yaşananları Ali Koç'a aktardığı, prim miktarına da Koç'un karar vereceği bildirildi.



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