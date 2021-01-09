Ersun Yanal: 'Biz bugün yenmeye oynadık'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Göztepe'ye karşı kazanmalarında oyuncularının disiplininin ve sabrının etkili olduğunu söyledi.



Her maçın kendisine göre senaryosunun olduğunu kaydeden Yanal, "Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



