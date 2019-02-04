Ersun Yanal: 'Bireyselliğe döndüğümüzde çöküntü başlar'

Sezonun ikinci yarısına Bursaspor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, Malatya ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılıp üzerindeki ölü toprağını atınca futbolcular öz güvenini kazandı. Ara transferde yapılan takviyeler sarı-lacivertli camianın yüzünü güldürürken, Fenerbahçe son iki haftada 6 puandan fazlasını kazandı.Kaybetme korkusunu üzerinden atan oyuncular, baskıyı kırarken takım olma yolunda da önemli bir mesafe kat etti. Ersun Yanal'ın göreve gelişiyle başlayan değişimin meyvelerini toplanırken Samandıra'daki kasvetli hava dağıldı. Artık oyuncuların yüzleri gülüyor ve herkes mutlu bir şekilde tesislere geliyor. Antrenmanlar öncesi hep birlikte kahvaltı yapan oyuncular birbirleriyle şakalaşıyor.İdmanlar neşe içinde geçerken kimse işten kaytarmıyor. Aksine bitiş düdüğünden sonra da birçok oyuncu sahada kalarak ekstra çalışmalar yapıyor. İdman sonrası yapılan sohbet ve yenen yemeğin ardından herkes evlerine dağılıyor. Oyuncuların huzurlu bir ruh haline bürünmesi, arzulu çalışması teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Ersun Yanal yine de temkini elden bırakmıyor.Doğru adımlar attıklarını belirten tecrübeli teknik adamsözleriyle oyuncularını uyarıyor. Fiziksel anlamda iyi olmanın önemine vurgu yapan Yanal "diyor.