Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Zenit maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Soldado'ya Kayserispor karşısındaki maçta verilen kırmızı kart ile Galatasaray'ın Trabzonspor mücadelesinde Yuto Nagatomo'nun söylediği iddia edilen "F.ck off" tartışmalarını değerlendirdi.Hakemler üzerinden konuşan Yanal, "Hakemler çok tartışılıyorsa bir sıkıntı var demektir. Bir hakem, bir takımın maçlarının %25-30'una atanıyorsa, takımların hakemleri mi var?" ifadelerine yer verdi.Ersun Yanal,dedi.Süper Lig'deki hakem kararları hakkında görüşü sorulan Ersun Yanal, "Futbolun içerisinde kalmayı arzu ediyorum. Geldiğimiz noktada, hakem hataları sadece bizim için değerlendirilmemeli. Şu an bir kaos var. Kimseyi kırmadan, ceza almadan, ufak tefek sorularla gitmek gerekiyor. Herkes adil olduğunu düşünüyor mu? Canı yanan var mı? Nasıl notlanıyor? Keyfi işler oluyor mu? Bunu bize açıklar mısınız? Atama kuralları bir sisteme göre mi yapılıyor? Bir hakem, bir takımın maçını 5 kez yönetmişse, herkesin bir hakemi mi var?" açıklamasını yaptı.