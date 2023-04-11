Ersun Yanal: "Arda Güler çölde bir vaha"

Antalyaspor'un hocası Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili konuştu.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersun Yanal: 'Arda Güler çölde bir vaha'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 19:45
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, beIN SPORTS'un konuğu oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşan Ersun Yanal, "Arda, çölde bir vaha gibi yeşerdi. Arda'nın önünde önemli bir yol var. Fenerbahçe'nin Arda'yı çok çabuk tüketeceğini düşünmüyorum. Ona doğru yatırımlar yapıldığını da biliyorum. Arda'ya da çok büyük iş düşüyor. Kişisel gelişimine çok önem vermeli."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery