Ersun Yanal: 'Arda Güler çölde bir vaha'

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, beIN SPORTS'un konuğu oldu.



Tecrübeli çalıştırıcı gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşan Ersun Yanal, "Arda, çölde bir vaha gibi yeşerdi. Arda'nın önünde önemli bir yol var. Fenerbahçe'nin Arda'yı çok çabuk tüketeceğini düşünmüyorum. Ona doğru yatırımlar yapıldığını da biliyorum. Arda'ya da çok büyük iş düşüyor. Kişisel gelişimine çok önem vermeli."





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