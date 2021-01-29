Ersun Yanal: 'Antalyaspor artık her maçı kazanabilir'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda maç başına en az 1,5 puanı hedeflediklerini bildirdi.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yanal, Süper Lig'de 9 puanda devralıp 26 puanla 10'uncu sıraya taşıdığı Fraport TAV Antalyaspor'un başında olduğu ilk yarı maçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



İkinci yarı hedefini belirlerken çok zorlu maç takvimini başarıyla geride bıraktıklarına dikkat çeken Yanal, 22 Kasım 2020'deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayan seride, ligde son 12 maçta en fazla puan toplayan 8 takımdan biri olduklarını vurguladı.



Maç başına puan ortalamasını 1,4'ün üzerine çıkardıklarını belirten Yanal, "Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iki ayda 15 maça çıkarken 7 galibiyet, 5 beraberlik, sadece 3 yenilgi aldık." ifadesini kullandı.



- Takımın yönü Ankaragücü galibiyetiyle değişti



"Dört günde bir maç oynadık." saptamasında bulunan Yanal, şunları kaydetti:



"Lig ve Ziraat Türkiye Kupası takvimi sıkışıp, sakat ve Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayımız fazlalaştıkça zor günler geçirdik. Bu dönemde 19 farklı futbolcumuz toplamda 86 maç aramızda olmadı. Her şeyi geride bırakabilmemiz için kırılma noktası bir maçı kazanmamız gerekiyordu ki 6 Aralık'taki MKE Ankaragücü galibiyeti bize bu fırsatı verdi. O gün sadece maç kazanmadık, takımın yönünü de çevirdik."



- En çok 6-0'lık Atakaş Hatayspor yenilgisine üzüldü



"Antalyaspor artık her maçı kazanabilecek bir takım düzeyine ulaştı." değerlendirmesini yapan Yanal, şunları aktardı:



"15 maçlık seride sadece üç yenilgi almamız, zor kaybettiğimizi gösteriyor. En çok üzüldüğüm maç, takım kimliğinden uzaklaştığımız Atakaş Hatayspor karşılaşması oldu. Ancak bundan bile kazançlı çıkıp sonraki altı maçı kaybetmedik. Beraberlikle sonuçlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında bana göre 5 puan kazanmadık, 10 puan kaybettik."



- "Akıllı oyun ve maç stratejisi her şeyin üzerinde yer alır"



Ersun Yanal, Fraport TAV Antalyaspor'un koşu mesafesi, hücumda ikili mücadeleler, top geri kazanımı ve başarılı hamle istatistiklerinde ligin en iyi beş takımından biri konumuna ulaştığını vurguladı.



Her maçı, şartlarına göre ayrı bir strateji ile oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Futbolda topla oynama süresi, kamuoyuna çok ama çok hatalı anlatılıyor. Ülkemizde bu konu, kaybeden teknik direktörlerin savunması haline geldi. Akıllı oyun ve maç stratejisi bana göre her şeyin üzerinde yer alır." yorumunu yaptı.



- Genç futbolcu vurgusu



Genç futbolcular Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı'nın önemli gelişim gösterdiğini, Omar Imeri, Mert Yılmaz ve Ali Emre İyican'ın yanı sıra çok sayıda genci zorlu lig maratonuna hazırladıklarını anlatan Yanal, "Bugüne kadar görev yaptığım tüm takımlarda genç oyuncuları vitrine çıkarmayı hedef edindim. Fraport TAV Antalyaspor'da hedefe doğru ilerlerken, genç futbolcuları da Türk futboluna armağan etmek istiyoruz. Gerçek kalıcı başarı budur." şeklinde görüş belirtti.



Yanal, dirençli, kazanmaya odaklı ve akılcı futbol oynayan bir ekip konumuna geldiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İkinci yarıda maç başına en az 1,5 puanı hedefliyoruz. Mevkisel eksiklerimizi ancak transferin önünü açabilirsek giderebiliriz. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek, maç başına 2 puan bandına çıkacağımıza inanıyoruz. Ligin ikinci yarısı için en büyük dileğim ise, her takım için Kovid-19'un sona ermesi ve artık maça odaklanmamız."



