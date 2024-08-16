Ersun Yanal: 'Amedspor'un 30 milyon taraftar kitlesi var'

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, transferler ve takımın mevcut durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kadroyu derinleştirmenin zor olduğunu belirten Yanal, "Maalesef eksiğimiz var kimseye saygısızlık yapmak istemediğim için mevki söylemek istemiyorum. Her gün yeni oyuncular için uğraşıyoruz. Kadroyu derinleştirmek zor. Bizi 4-5 hafta tolere edin. Yepyeni bir kadro var" ifadelerinde bulundu.



'Amedspor'un 30 milyonluk bir taraftar kitlesi var'



Yanal, ayrıca Süper Lig takımlarında olmayan imkanların Amedspor'da var olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Üst liglerde imkanı olmayan takımların imkânını biz yaptık. Üst veya alt lig ayırmadan şunu söylemek istiyorum. Futbolun istendiği bir yer tarif edin. Birçok takım borç sıkıntısı yaşıyor. Fakat bu kötü durum burada yok. Türkiye ve dünyada bu takımın, 30 milyon bir taraftar kitlesi var."



'Amedspor'u istediğimiz yerde göreceğiz'



Transfere çalışmalarına değinen Yanal, "Bazı oyuncular Amedspor olduğu için gelmek istemedi ama transfer sezonu sonunda birçoğu kendisi gelecek.



Biz herkesin saygı duyduğu bir takım yaratmak istiyoruz. Bazı bölgelerle ilgili sıkıntılarımız var. Bu eksikliklerimizi de giderip 3-4 hafta içinde Amedspor'u istediğimiz yerde göreceğiz" şeklinde konuştu.





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