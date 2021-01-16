Ersun Yanal, '2. yarı başka bir Antalyaspor olacak'

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



2. YARI DAHA FARKLI BİR TAKIM OLACAĞIZ



"Rakibimizle mücadelemizde genel plan biraz topu verip oynamaktı. 10 kişi kalınca plan tamamen topu verip oynamaya döndü. Ankaragücü maçını kazandıktan sonra yönümüzü yukarı çevirip, sonuçları lehimize çevirmek istedik. Daha iyisini yapabilirdik, şu anda 7 oyuncumuz yok. Kovid nedeniyle maçlar ertelendi, geç başladı, sakat oyuncularımız var, koronadan dolayı uzun süre uzak kalanlar oldu. Takım olarak yavaş yavaş istediğimiz şeyleri yapmaya çalışacak, en azından ne yapmak istediğimizi anlayacak felsefeyi oturtmaya başlıyoruz. Kariyer yapabilecek oyuncularımız var. 2. yarıya daha farklı bir Antalyaspor olarak devam edeceğiz."



HATAYSPOR MAÇINDA BİR KIRILMA YAŞADIK



"Takım içinde oynayıp oynamayan oyuncular bir takım olgusu yaratıyor. Her maçta gelişerek gitmek gerekiyor. Hem top bizdeyken, hem rakipteyken iyi oynayarak üst sıralara tırmanmak gerekiyor Hatayspor maçındaki kırılma dışında alınan sonuçlar normal. Kazanabileceğimiz dış saha maçları vardı. Daha disiplinli, planına sadık bir takım olarak oynayabilirdik ve gün geçtikçe bunu daha iyi oynayacağız. Hamle şansımız arttığında daha iyi bir Antalyaspor izleyeceğimiz kesin."



