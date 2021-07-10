Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada üçüncü sırada yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu
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10 Temmuz 2021 22:42
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersus Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.


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