Ersu Şaşma'dan rekorla şampiyonluk

Fenerbahçe'nin milli sırıkla atlamacısı Ersu Şaşma, Meeting Lievin'de 5.90 metreyi geçti ve Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ersu Şaşma'dan rekorla şampiyonluk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 11:01
Fransa'da yapılan Meeting Lievin'de yarışan Milli Atlet Ersu Şaşma, sırıkla yüksek atlamada Büyükler Türkiye Rekorunu (5.90m) kırarak 1'inci oldu.

Fenerbahçeli milli sporcu Ersu Şaşma, 5.90 metrelik atlayışıyla kürsünün ilk basamağına çıkarken; 5.85 metrelik atlayışıyla Sam Kendricks (ABD) 2'inci, 5.80 metrelik atlayışıyla Ben Broeders da (Belçika) 3'üncü oldu.

Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, katıldığı iki olimpiyatta da finale çıkarak başarısını kanıtlamış, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 5'inci olmuştu.

Fenerbahçe, Ersu Şaşma için, "Milli sporcumuz Ersu Şaşma'dan bir gurur daha: Fransa'da Türkiye rekoru! Fenerbahçeli Milli Sporcumuz Ersu Şaşma, Meeting Lievin'de 5.90 metreyi geçti ve Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu. Tebrikler Ersu!" şeklinde bir paylaşım yaptı.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery