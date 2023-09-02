Ersin'e son saatlerde sürpriz teklif!

Beşiktaş'ın file bekçilerinden Ersin Destanoğlu'na Avrupa'da transferin son saatlerinde resmi teklif geldi.
Fransa'nın Nice kulübü, deneyimli kaleci Kasper Schmeichel'le yollarını ayırdıktan sonra gözünü Ersin Destanoğlu'na çevirdi. Sky Sports'un haberine göre Nice kulübü, bir süredir izlediği Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a resmi teklifini iletti.
TEKLİFİN DETAYLARI
Sercan Dikme'nin haberine göre Nice kulübü Beşiktaş'a 450 bin euroya ek olarak 300 bin euro başarı bonusu ve 3 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde teklif yaptı.
Siyah beyazlı kulübün Avrupa'da transferin son saatlerinde gelen bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.
Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Fransa'nın Nice kulübü, deneyimli kaleci Kasper Schmeichel'le yollarını ayırdıktan sonra gözünü Ersin Destanoğlu'na çevirdi. Sky Sports'un haberine göre Nice kulübü, bir süredir izlediği Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a resmi teklifini iletti.
TEKLİFİN DETAYLARI
Sercan Dikme'nin haberine göre Nice kulübü Beşiktaş'a 450 bin euroya ek olarak 300 bin euro başarı bonusu ve 3 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde teklif yaptı.
Siyah beyazlı kulübün Avrupa'da transferin son saatlerinde gelen bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.
Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.