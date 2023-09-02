Ersin'e son saatlerde sürpriz teklif!

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice ekibi teklif yaptı ancak siyah beyazlılar ret cevabı verdi.

, Fotoğraf; AA
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Ersin'e son saatlerde sürpriz teklif!
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01 Eylül 2023 23:56
Son güncelleme 02 Eylül 2023 00:25
Beşiktaş'ın file bekçilerinden Ersin Destanoğlu'na Avrupa'da transferin son saatlerinde resmi teklif geldi.

Fransa'nın Nice kulübü, deneyimli kaleci Kasper Schmeichel'le yollarını ayırdıktan sonra gözünü Ersin Destanoğlu'na çevirdi. Sky Sports'un haberine göre Nice kulübü, bir süredir izlediği Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a resmi teklifini iletti.

TEKLİFİN DETAYLARI

Sercan Dikme'nin haberine göre Nice kulübü Beşiktaş'a 450 bin euroya ek olarak 300 bin euro başarı bonusu ve 3 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde teklif yaptı.

Siyah beyazlı kulübün Avrupa'da transferin son saatlerinde gelen bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.

Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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