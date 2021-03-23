Ersin Destanoğlu'nu İtalyanlar izliyor

Daha 20 yaşında olmasına rağmen kurtarışlarıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ersin Destanoğlu için son olarak İtalyan takımı devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'nu İtalyanlar izliyor
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23 Mart 2021 09:00
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Önceki akşam kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE

İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü.



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