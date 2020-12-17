Ersin Destanoğlu'ndan sözleşme sorusuna cevap

Beşiktaş'ın genç ismi Ersin Destanoğlu, kupa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ersin Destanoğlu'ndan sözleşme sorusuna cevap
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17 Aralık 2020 23:20
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Performansıyla ilgili genç kaleci, "Türkiye Kupası'nda ilk turu geçtik, önem verdiğimiz bir kupa. Ben her maç iyi oynamaya çalışıyorum, umarım daha iyi katkı veririm. Şu anda altyapısında yetiştiğim kulübümde mutluyum. Hedeflerimiz tabii ki var ama bu sene buraya odaklıyım, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Sözleşme uzatıp uzatmadığı sorulan Ersin, "Gereken açıklamayı başkanımız yapar, ben bir şey demeyeyim" ifadelerini kullandı.



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