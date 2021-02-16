Ersin Destanoğlu yükselişini Başkent'te de sürdürdü

Beşiktaş'ın genç file bekçisi, son haftalarda yükselen performansını Başkent'te de sürdürdü.



Ersin Destanoğlu, özellikle 31. dakikadaki bir pozisyonda kalesinde devleşti. Ersin, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Candeias'ın vuruşunda gole engel oldu. Ersin, Gençlerbirliği'nin ceza sahasına gönderdiği ortalarda da zamanında çıkış yaparak topların bir çoğuna sahip oldu. Bunun dışında kalesinde fazla tehlike görmeyen 20 yaşındaki file bekçisi, mücadeleyi gol yemeden tamamladı.



