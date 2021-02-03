Ersin Destanoğlu: "Yol kazası!"

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor maçı sonrası konuştu. İşte Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Ersin Destanoğlu: 'Yol kazası!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2021 21:22
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Puan kaybı hakkında konuşan Ersin Destanoğlu "Puan kaybetmek istemezdik. Yol kazası oldu, önümüzde uzun bir yol var. İlk yarıda da bu kayıpları yaptık ama lider bitirdik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ersin Destanoğlu "Konyaspor maçında yeni bir seriye başlamak istiyoruz. İkinci yarı daha iyiydik ama çok zaman geçirme oldu. Havayı yakalayamadık." diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için