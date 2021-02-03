Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Puan kaybı hakkında konuşan Ersin Destanoğlu "Puan kaybetmek istemezdik. Yol kazası oldu, önümüzde uzun bir yol var. İlk yarıda da bu kayıpları yaptık ama lider bitirdik." dedi.



Açıklamalarına devam eden Ersin Destanoğlu "Konyaspor maçında yeni bir seriye başlamak istiyoruz. İkinci yarı daha iyiydik ama çok zaman geçirme oldu. Havayı yakalayamadık." diye konuştu.



