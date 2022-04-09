Ersin Destanoğlu: "Yeni hocamızla performansımız arttı"

Ersin Destanoğlu Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Yeni hocamızla performansımız arttı'
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09 Nisan 2022 22:55
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

Genç kaleci galibiyeti hak eden bir performans sergiledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Takım halinde iyi oynadık, bu galibiyeti hak ettik. Hocamız geldikten sonra performansımzı ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Valerien Ismael yönetiminde üçlü savunmaya geçmeden önce az da olsa maç yaptıklarını belirterek, "Üçlü defansla daha önce bir iki maç oynadık. Ben de alışmaya çalışıyorum. Hatalarımı minimuma indireceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

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