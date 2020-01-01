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Ersin Destanoğlu transfer hayalini açıkladı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım kampında konuştu.

Ersin Destanoğlu transfer hayalini açıkladı
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın ve Ümit Milli Takımımızın kalecilerinden Ersin Destanoğlu, sezon geneli ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 hakkında konuşan Ersin Destanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada "EURO 2020'ye 6-7 kalecinin gitme ihtimalinin olması çok güzel bir şey. Biz de orada olmak isterdik ama Şenol Hoca'nın bir lafı var; "Çağırılmayanlar performanslarına devam etsin, takip ediyoruz' diye. Biz bu şekilde devam edersek, Şenol Hoca doğru zamanda, doğru kampa bizi çağırır." dedi.

Ümit Milli Takım'da güzel bir rekabet olduğunu söyleyen Ersin Destanoğlu "Doğan Alemdar, Berke Özer ve benim güzel arkadaşlığımız var. Rekabet var ama Ümit Milli Takım'a olumlu yansıyor." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kendilerine büyük desteği olduğunu anlatan Ersin Destanoğlu "Sergen Hoca, bize güven verdi. Bu da bize yeterli öz güveni kattı. Sezon içinde zaman zaman düşsek bile hocamız sürekli bizi ayağa kaldırdı. 19-10 yaşındaki gençlerin arkasında durdu. Bunu herkes yapamaz, cesaret gösterdi. Biz de sahada elimizden geleni yaptık ve iki kupa aldık." ifadelerini kullandı.

Transfer sorularına da yanıt veren Ersin Destanoğlu "Avrupa hedefim var. Ancak doğru zamanda, doğru yere gitmek istiyorum. Kulübe gelen teklif var mı bilmiyorum. Şampiyonluklardan sonra direk Ümit Milli Takım'a geldim." dedi.

Örnek aldığı kalecinin sorulması üzerine Ersin Destanoğlu "Birçok ligi, birçok maçı takip ediyorum. Manuel Neuer'i daha çok izliyorum. Ancak her kaleciyi takip etmeye çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
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