Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda normal ve uzatma süreleri golsüz biten Antalyaspor maçında penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükselirken gecenin kahramanı Ersin Destanoğlu oldu.



Seri penaltılarda rakibe iki kez geçit vermeyen Ersin, Sabah Spor'a yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinde de kurtarışım olmuştu, tesadüf değil, çalışarak başarıyorum. Her maç öncesi rakibin penaltıcılarını inceliyorum. Daha önce kullandıkları penaltılarda vuruş tekniklerine ve tercihlerine bakıyorum. Kendimi geliştirerek ilerlemek için elimden geleni yapıyorum" dedi.



İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK



21 yaşındaki eldiven sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaleciler, günümüz futbolunda sadece ceza sahasında değil dışarısında da önemli. Neuer bunu çok iyi yapıyor. Ben de sürekli oyunun içerisinde kalıp bir libero gibi oynamaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma savunmada da yardım etmeye, paslaşmada da işin içerisine dahil olmaya gayret ediyorum. Geçen sezonun 3 kupasını müzemize götürdük. Bu sezonu da mutlaka kupayla kapatmak istiyoruz. Türkiye Kupası bizim için çok önemli. İnşallah sonu şampiyonluk olur."



KALESİNE DUVAR ÖRDÜ



Ersin, bu sezon toplam 4 penaltı kurtarışına imza atarken son 5 resmi karşılaşmada kalesine gelen 21 isabetli şutun 20'sine geçit vermedi. Beşiktaş kariyerinde kalesine çekilen 16 penaltının 8'ini kurtararak %50'lik bir başarı yakaladı.





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