Ersin Destanoğlu: 'Sergen hocamın güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim'

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon kaleyi devralan 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi.



Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı takımla İstanbul'da kampta bulunan Ersin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



İlk defa Ümit Milli Takım kampına çağrıldığını aktaran Ersin, "Bunun için hocamıza teşekkür ediyorum. Önümüzde Andorra maçı var. Onun için iyi hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız." dedi.



Ay-yıldızlı ekipteki genç oyuncuların kulüp takımlarında süre bulduğuna değinen siyah-beyazlı futbolcu, "Çok iyi takımız. Kalan 4 maçı da kazanıp önümüzdeki şampiyonalara bakmak istiyoruz. Herkes takımlarında süre bulmaya başladı. Elimizden geleni yaparak milli takım formasını en iyi şekilde taşımaya çalışacağız." diye konuştu.



"Hocam bana güvenmeye devam ediyor"



Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, "Pandemiden sonra Sergen hocam bana şans verdi. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Bu sezon da başladık. İlk resmi maçımızı oynadık ve hocam bana güvenmeye devam ediyor. Ben de Sergen hocamın bana güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın ile ilgili izlenimlerini dile getiren Ersin, "Sergen hoca bana çok güveniyor. Takıma karşı tutumu da çok iyi. Bana olan güvenini iyi oynadığımda da kötü oynadığımda da dile getiriyor. Birebir iletişimi de çok iyi olan bir teknik direktör. Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.



"Beşiktaş formasını giymek benim hayalimdi"



Ersin, siyah-beyazlı formayı giyme hayaline kavuştuğunu belirtti.



Genç yaşta kaleye geçtiğini anlatan Ersin Destanoğlu, şöyle devam etti:



"Beşiktaş formasını giymek benim hayalimdi. Genç yaşta giymeye başladım. Bu benim için büyük bir avantaj. Taraftarlarımız da her şartta arkamızda duruyor. Şu an oynuyorum, elimden geleni yapıyorum. Taraftarımıza, hocamıza, kulübümüze ve armamıza layık olmaya çalışıyorum. Taraftarımız bize destek vermeye devam etsin, biz de elimizden geleni yapmaya devam edelim."



PAOK maçı hakkında açıklama



Siyah-beyazlı kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına elenmeleriyle ilgili, "PAOK maçına iyi hazırlanmıştık. Bahane üretmeye gerek yok. Kötü başlayınca dönüşümüz zor oldu. Elimize fırsatlar geldi ama döndüremedik. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda uzun bir serüven var. Önümüzdeki her maç çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.