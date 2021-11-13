Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran!

Beşiktaş'ta başarılı kaleci Ersin Destanoğlu'nun devre arasında satılması halinde, Utku Yuvakuran geri çağrılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran!
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13 Kasım 2021 13:20
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.

Mert Günok takviyesinin ardından satın alma opsiyonu olmadan Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran'ın yeteneğine güvenen siyah beyazlılarda, olası Ersin Destanoğlu'nun ayrılığı durumunda genç file bekçisi geri çağırılacak.

Utku, İtalyan eldiven Viviano'nun performansının yüksek olması nedeniyle henüz süre alamadı.


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