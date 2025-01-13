Ersin Destanoğlu'ndan transfer kararı!

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.
Watford, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Daha fazla forma bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Ersin Destanoğlu, İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Ersin transfere sıcak bakmasına rağmen henüz Watford'un teklfifine cevap vermedi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Watford, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Daha fazla forma bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Ersin Destanoğlu, İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Ersin transfere sıcak bakmasına rağmen henüz Watford'un teklfifine cevap vermedi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.