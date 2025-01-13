Ersin Destanoğlu'ndan transfer kararı!

Watford'un talip olduğu Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ersin Destanoğlu'ndan transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2025 18:41
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.

Watford, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Daha fazla forma bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Ersin Destanoğlu, İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş, Ersin transfere sıcak bakmasına rağmen henüz Watford'un teklfifine cevap vermedi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery